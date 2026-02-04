バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)を発売する。2026年9月に一般店頭で発売、現在予約受付中。2026年9月発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」は、『