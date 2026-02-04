TBS系「ラヴィット！」3日に放送されたTBS系「ラヴィット！」に、競馬界のスーパースターがサプライズ登場。お茶の間を驚かせた。放送では司会の麒麟・川島明、田村真子アナウンサーの誕生日が祝われた。ビビる大木による「大木劇団 第17回公演 川島明主演『古畑任三郎』」と題された企画の中のこと。寸劇で古畑任三郎役になった川島が、事件現場で対面したのは昨季までロッテでプレーし、1月に引退表明した澤村拓一氏だった。