将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月4日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局2日目の対局が行われている。午前10時30分にはおやつの時間が出されたが、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が注文した“進化系”いちご大福が話題に。斬新なフォルムに、ファンから多数のコメントが押し寄せた。【映像】大福のフォルムじゃない！藤井王将のいちご大福大福の概念が覆された