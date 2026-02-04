ロングコートダディ・堂前と真空ジェシカ・川北が初タッグで挑む新番組『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』が、本日2月4日（水）深夜に放送される。2人が街を歩けば、看板、路地、商店、通行人、何気ない沈黙までもが即座に“大喜利のお題”へと変換される。事前に用意されたお題は一切なし。あるのは、堂前と川北の頭脳と、その場の空気だけ。街で起きた出来事をその場で笑いに変える、完全即興の“大喜利おさんぽバラエティ