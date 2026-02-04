ロングコートダディ堂前×真空ジェシカ川北、大注目の“大喜利おさんぽバラエティ”誕生！

ロングコートダディ・堂前と真空ジェシカ・川北が初タッグで挑む新番組『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』が、本日2月4日（水）深夜に放送される。

2人が街を歩けば、看板、路地、商店、通行人、何気ない沈黙までもが即座に“大喜利のお題”へと変換される。

事前に用意されたお題は一切なし。あるのは、堂前と川北の頭脳と、その場の空気だけ。

街で起きた出来事をその場で笑いに変える、完全即興の“大喜利おさんぽバラエティ”だ。

今回2人が訪れたのは、荒川区「ジョイフル三の輪商店街」。東京でも屈指の昭和レトロな雰囲気を残すこの商店街には、個性豊かな店が軒を連ね、歩くだけで“お題の種”が転がっている。

さっそく面白そうな店を見つけた2人だったが、川北が「じゃあ、僕だけ…」と言い残し、なぜか1人で入店。その隙に堂前は「こういうところの方が落ち着く…」と、さらに1人で路地へ消えていき、ロケ序盤で予想外の展開に。

ゲストMCとして迎えるのは、2人のことをよく知るトンツカタン・森本。

番組を成立させるための“最後の理性”として配置されたはずだったが、堂前と川北の暴走っぷりに、森本ですら制御不能に陥る場面が多発してしまう。

ロングコートダディは『キングオブコント2025』王者。真空ジェシカは『M-1グランプリ』5年連続決勝進出。また、堂前・川北・森本は、実は平成元年〜2年生まれの同い年（36歳）。

賞レース、ライブシーン、大喜利企画で圧倒的な存在感を放つ若き傑物たちの思考に注目だ。