女子プロレス界の「極悪女王」ダンプ松本が３日までにＳＮＳを更新。先月２８日に受けた膝の手術後の様子について投稿した。自身のインスタグラムに「手術から４日経ちましたリバビリも少しずつ始めてるよ傷が痛々しい自分でもまだ見れてない」と報告。続けて「術後、昨日まではどうしても食欲がでず…極度の貧血になり輸血をする可能性もあると医師からリバビリ開始どころではないと…お叱りされたダンプ」と術後の体調に