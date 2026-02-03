就職・転職情報会社の学情（東京都中央区）は、２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、最新の「内々定の獲得状況」についてインターネットアンケートを実施（１月２３〜３１日、有効回答数３１１件）。３日に調査結果を発表した。１月末時点の内々定率は４８.５%。前月比１１.１ポイントのプラスで同時期の過去最高値を更新したが、ほぼ前年並みの値だという。１人あたりの内々定獲得社数の平均は１.７６