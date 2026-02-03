2月2日、元BE:FIRSTの三山凌輝がXを更新し、アーティスト活動再開を発表した。「三山さんは、《Artist「RYOKI MIYAMA」始動》と発表し、ソロ活動の開始を告知。加えてアーティストロゴや、3月15日に開かれるイベント『AGESTOCK2026』への出演などがアナウンスされました。昨年からのスキャンダルや活動休止などを経て、アーティスト活動がなかなかできていなかった中でのこの告知には、賛否が投げかけられています」（スポーツ紙