ゲストとして登場したゆうちゃみさん最上稲荷(岡山・北区) 3日は節分です。岡山市の最上稲荷では、恒例の豆まき式が行われ、モデルのゆうちゃみさんらが福を呼び込みました。 岡山市の最上稲荷では、モデルでタレントのゆうちゃみさんやお笑いコンビ、東京ホテイソンらが豆をまきました。 （ゆうちゃみさん）「あたしが自分自身で福女だと思い込んで生きているので、その福を受けて、皆さんに幸せがいっぱい届いた