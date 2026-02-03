インテージは、全国の15歳から79歳の男女5,000人を対象に実施した「バレンタイン」に関する調査結果を公開した。調査期間は2026年1月14日から19日、インテージのマイティモニターから抽出した対象者に対し、インターネットアンケート方式で実施している。○「渡す予定なし」42.8%、配布用チョコは軒並み減少バレンタインに個人で用意するチョコ2026年のバレンタインに「渡す予定はない」と回答した女性は42.8%となり、前年から4.0