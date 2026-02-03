経済アナリスト森永康平氏が3日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、高市早苗首相（自民党総裁）の「円安ホクホク発言」について自身の見解を語った。高市氏は1月31日、演説会で円安について「円安でもっと助かっているのが外為特会というのがある。これの運用、今ホクホク状態」と述べた。為替相場の安定のため政府が外貨で持っている外国為替資金特別会計でもうかっているとの説明