お笑いタレントの有吉弘行（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。投稿が反響を呼んでいる。1日の自身がパーソナリティーを務めるラジオJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」で第2子の誕生を生発表していた有吉。「実はインスタの方には足の裏の写真を、におわせ投稿してしまったんですけども。自分の足の裏なんですけど」と、インスタグラムで「におわせ」投稿をしていたことも明かしていた。この日は「多くのお祝い