３日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、川島明、田村真子アナのダブル誕生日会を開催。そこへ川島が「神様やぞ！」と叫ぶ超ビッグゲストが登場し、スタジオも騒然となった。この日は川島と田村アナが同じ誕生日ということで、誕生日会を開催。その中で、川島が主演の「大木劇団」第１７回公演「古畑任三郎」を放送。するとサプライズゲスト１人目が容疑者として登場。それが元メジャーリーガーの沢村拓一氏だった。川