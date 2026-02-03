新日本プロレスの高橋ヒロム（３６）が、１１日大阪大会を最後に退団することが３日までに分かった。２０１０年８月にデビューし、今や日本プロレス界のジュニアヘビー級を代表する存在。今後は海外マット進出の可能性が浮上しそうだ。取材に応じたヒロムは?新たな夢?が生まれたからこその「スーパーポジティブ退団」であることを明かした。関係者の話を総合すると、ヒロムは新日本との契約が満了する１月末までに、２月以降の