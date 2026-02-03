ダイハツ工業が同社初の量産電気自動車(BEV)「e-ハイゼット カーゴ」「e-アトレー」を発売した。軽商用BEVなので気になるのは、ガソリンエンジン車に乗る場合に比べてトータルコストで「お得」になるのか、つまり、元は取れるのかという点。そのほかにもいろいろと聞いてきた。ダイハツの軽商用BEVを仕事で使った場合、元は取れる?軽BEVなのにバッテリーが大きい!「e-ハイゼット カーゴ」「e-アトレー」は軽商用車の「ハイゼット