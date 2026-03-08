「残らない」商用車の中でもとびきりの希少車2026年2月21日・22日にかけ、パシフィコ横浜で開催された旧車イベント「第17回 Nostalgic 2days （ノスタルジック2デイズ）2026」。その会場で、東京都羽村市のいすゞの旧車専門ショップ「ISUZU SPORT（イスズスポーツ）」が展示したいすゞ「ワスプ」を見て、大いに驚いた人は多いのではないでしょうか。ワスプ（Wasp）は、いすゞが1963年に発売した、1t積みクラスの小型ピック