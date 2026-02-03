消費減税を言うと、なぜか『無責任』『ポピュリズム』と切って捨てられる。一方で、消費税に慎重な立場は“理性的”とされがちだ。だが本当にそうなのだろうか。消費税が導入されて37年。税率は引き上げられ続けたが、日本の財政は健全化したのか。若者の暮らしは楽になったのか。社会保障改革は進んだのか。消費税が日本政治の意思決定をいかに歪め、改革を止めてきたのかを、制度と政治過程の視点から検証する。 【画像】DAIGO