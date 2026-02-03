高市総理による電撃解散に伴い、すでに選挙戦に突入したことから多くのメディアでは、選挙区の実況中継や票読みが盛んに行われている。当初総理が目論んでいた通りの圧勝が実現できるかは微妙ながら、与党がこのまま過半数を維持するとの見方は強い。しかし、ではそれで高市総理の政治力はより強くなるのか。有権者は冷静に「その後」も見る必要があるのではないか。生前の安倍晋三元総理や、先日引退を表明した菅義偉元総理