【プロ野球】春季キャンプ・楽天（1日／沖縄）【映像】監督が直々にボールを手渡し…マエケン“楽天初日”の光景プロ野球の春季キャンプが各地でスタート。東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプでは、今季から新加入した前田健太投手がさっそくブルペン入りし、新たなユニフォームに刻んだ“背番号18”を披露した。11年ぶりに日本球界に復帰した前田は、複数球団によるオファー