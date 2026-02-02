【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～】 配信日： 2月5日予定 対応OS： iOS、Android、Steam（PC） ※Steam (PC）版の配信時期は後日発表 利用料金： 基本プレイ無料 2020年に発売され、アクション要素に加えて本格的な米作りが楽しめるゲームとして大きな注目を集めたPC/Nintendo Switch/プレイステーション 4「天穂のサクナヒ