リーグ・アン第20節が1日に行われ、ストラスブールとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。PSGは、RCランスが今節のル・アーヴル戦に勝利し、勝ち点「1」差で暫定首位に浮上したため、首位キープのためには、引き分け以上の結果でこの一戦を終える必要があった。試合は18分、ストラスブールがPKを獲得する。しかしキッカーのホアキン・パニチェッリが蹴ったボールは、PSGのGKマトヴェイ・サフォノフがストップ。PSGが難を