PSG、数的不利に陥るもストラスブールに勝利で首位キープ！ ハキミ退場後にN・メンデスの決勝弾
リーグ・アン第20節が1日に行われ、ストラスブールとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。
PSGは、RCランスが今節のル・アーヴル戦に勝利し、勝ち点「1」差で暫定首位に浮上したため、首位キープのためには、引き分け以上の結果でこの一戦を終える必要があった。
試合は18分、ストラスブールがPKを獲得する。しかしキッカーのホアキン・パニチェッリが蹴ったボールは、PSGのGKマトヴェイ・サフォノフがストップ。PSGが難を逃れた。
するとPSGは22分、ブラッドリー・バルコラがボックス内でクリアボールを弾き返し、そのボールをセニー・マユルが押し込んで先制する。
ところが、PSGが先制してすぐの27分にストラスブールが追いつく。パニチェッリのスルーパスに反応したベン・チルウェルが抜け出し、左サイドからクロスを通すと、ゲラ・ドゥエが右足で合わせてネットを揺らした。その後もゴールに迫るストラスブールだったが、前半は1−1で終える。
リードを奪いたいPSG。ルイス・エンリケ監督はハーフタイムに交代策を講じ、イブラヒム・エンバイエを下げてデジレ・ドゥエをピッチに送り出す。続いて59分には、セニー・マユルとブラッドリー・バルコラを下げてイ・ガンインとウスマン・デンベレを投入。ここで勝負に出る。
しかし75分、PSGのアクラフ・ハキミのタックルが、オン・フィールド・レビューの末に当初のイエローカードからレッドカードという判定に変わって退場。PSGは10人での戦いを強いられる。
だが、PSGが昨季の王者としての力を見せつける。ウォーレン・ザイール・エメリが敵陣の右サイドからアーリー気味のクロスを上げ、ボックス内に走り込んできたヌーノ・メンデスが頭で叩き込み、数的不利ながらリードを奪った。
試合はこのままタイムアップ。数的不利に陥ったPSGだったが、2−1でストラスブールに勝利。リーグ首位をキープした。
ストラスブールはこの後、5日に行われるクープ・ドゥ・フランスのラウンド16でホームにモナコを迎える。PSGは次節、8日にホームでマルセイユと対戦する。
【スコア】
ストラスブール 1−2 パリ・サンジェルマン
【得点者】
0−1 22分 セニー・マユル（パリ・サンジェルマン）
1−1 27分 ゲラ・ドゥエ（ストラスブール）
1−2 81分 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）
