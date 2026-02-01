宇宙への観光旅行サービスを提供してきた宇宙開発企業のBlue Originが、有人の月面ミッションに注力するため、少なくとも2年間、宇宙旅行の運用を停止する方針を明らかにしました。Blue Origin to Pause New Shepard Flights for No Less Than Two Years | Blue Originhttps://www.blueorigin.com/ja-JP/news/new-shepard-to-pause-flightsBlue Origin pauses space flights to focus on lunar lander : NPRhttps://www.npr.org/20