しなやかな体と高い知性で何でもスマートにこなしてしまう猫ちゃんたち。しかし、ときには可愛らしい失敗をすることもあるようです。 そんな猫ちゃんのドジっ子な一面と、失敗を誤魔化そうとする瞬間が可愛いと話題に。「ネコって失敗したら取り繕うとこありますもんね（笑）」「電車の中で吹き出してしまいましたｗ」と笑顔を届け、再生回数65万回を突破することとなりました。 【動画：得意げな様子で『ぬいぐるみを運ん