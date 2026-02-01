しなやかな体と高い知性で何でもスマートにこなしてしまう猫ちゃんたち。しかし、ときには可愛らしい失敗をすることもあるようです。

そんな猫ちゃんのドジっ子な一面と、失敗を誤魔化そうとする瞬間が可愛いと話題に。「ネコって失敗したら取り繕うとこありますもんね（笑）」「電車の中で吹き出してしまいましたｗ」と笑顔を届け、再生回数65万回を突破することとなりました。

【動画：得意げな様子で『ぬいぐるみを運んできた猫』→途中で落としてしまった結果…爆笑の展開】

ぬいぐるみを咥えて得意気なおこめちゃん

失敗を誤魔化そうとする猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『＊こむぎとおこめ＊』。この日、ハチワレ猫のおこめちゃんは、なにやら得意気な顔をしてキッチンの方から飼い主さんのところへと歩いてきたそう。その口には、おこめちゃんの顔と同じくらいのサイズのぬいぐるみが咥えられていたといいます。

どうやら、おこめちゃんは自分が仕留めたぬいぐるみを飼い主さんに見せに来たご様子。しっぽを高く上げて堂々と歩いてくる様子は、なんとも頼もしい限りです。

飼い主さんの目の前でぬいぐるみを落としてしまい…

仕留めたぬいぐるみを見せようと、得意気な顔で飼い主さんのところへやってきたおこめちゃん。しかし、次の瞬間…おこめちゃんは飼い主さんの目の前でぬいぐるみを落としてしまったのだとか！

颯爽と登場したものの、ドジっ子な一面を披露してしまい、おこめちゃんは「あっ！」という顔に。そのかっこよかった姿から一瞬で可愛さ満点の表情に変わるギャップに、なんとも愛おしさを感じます。

ぬいぐるみを落としてしまったおこめちゃんは、ぬいぐるみを掴もうと慌てて前足を伸ばしますが、ぬいぐるみはおこめちゃんの腕の中でバウンド。ひっくり返りながら、必死にぬいぐるみを追いかけるのでした。

誤魔化す姿が可愛すぎると話題に！

かっこいいところを飼い主さんに見せようと思っていたものの、ドジっ子なところを暴露してしまったおこめちゃん。すると、おこめちゃんは名誉挽回しようと思ったのか、今見せてしまった失敗を誤魔化そうとしたのだとか。

落としたぬいぐるみを後ろ足で蹴ったり、前足でつついてみたりと、遊んでいる風を装いだしたといいます。

その後、「なにか？」という声が聞こえてきそうなおすまし顔で飼い主さんを見つめるおこめちゃん。そんな可愛らしいおこめちゃんの姿に、なんだか笑顔になってしまいます。

こちらの投稿には、「顔が『しまった！』ってなってるｗ」「何もなかった風を装うのがお上手ｗ」「なんて可愛いんでしょう」と絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『＊こむぎとおこめ＊』では、そんな人間らしさたっぷりのおこめちゃんと、先住猫のこむぎちゃんの日々の様子が綴られていますよ。

おこめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「＊こむぎとおこめ＊」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。