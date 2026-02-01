東京都は、東京都公式アプリ（東京アプリ）を活用し、あす2月2日午後1時から来年4月1日まで「東京アプリ生活応援事業」を実施する。【画像】東京アプリとは…画面イメージ多数東京アプリは、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。「東京アプリ生活応援事業」では、東京アプリの