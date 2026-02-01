◇第74回別府大分毎日マラソン（2026年2月1日大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアムの42.195キロ）愛知・名古屋アジア大会（9月19日開幕）日本代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した“シン・山の神”黒田朝日（21）が2時間7分3秒（速報値）で日本人2番手の3位に入った。来秋開催予定の28年ロサンゼルス五輪日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場