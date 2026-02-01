東方神起・JYJ出身のパク・ユチョンの元恋人で、乳業大手「南陽乳業」創業者の孫としても知られ、“ミルク姫”と呼ばれたファン・ハナ（37）が、昨年12月に麻薬容疑で逮捕された。今年1月20日には、2023年に知人2人に覚醒剤を注射した疑いで起訴されている。【写真】“ミルク姫”も潜伏…韓国芸能スキャンダルと連鎖する「カンボジアの闇」過去に服役し、出所後は家族と暮らし、メディアの前で後悔の言葉を口にしていた。そんな彼