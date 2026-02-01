1月31日、川崎市で集まった聴衆に手を振る自民党総裁の高市首相高市早苗首相は1日、円安を巡り「外国為替資金特別会計（外為特会）の運用もホクホク状態だ」などとした自らの街頭演説での発言について、自身のX（旧ツイッター）で釈明した。「『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨を申し上げた。円安メリットを強調したわけではない」と投稿した。首相はXで、円安の影響を「輸入物価の上昇を通じ、国民生活・事業活