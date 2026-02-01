＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」に掲載したインタビューを転載したものです。 累計450万部を超えた『バカの壁』から22年。当時の若者たちが企業の中枢を担う現在の日本社会において、これから社会に出る若者はどう生きるべきか、一生を賭けた昆虫標本コレクションを構える箱根の別荘で、2回に分けて養老孟司氏に話を聞いた。（取材・文・撮影／