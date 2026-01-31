ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が31日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）に出演。ダイエットに取り組み、大幅減量に成功したことを報告した。りんごちゃんは番組で10日間の「缶詰ダイエット」に挑戦。運動はせず、缶詰の食材を使った食事を10日間食べて何キロやせることができるのかを検証した。大幅なカロリー制限もなく、腸活チャーハンやあったかそうばなどのメニューを楽しんで口にしながら