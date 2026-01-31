1月30日、永野芽郁が自身のInstagramを久々に更新。この日の夜に放映される自身の主演作品の告知をしたことが話題となっている。「この日の夜9時から『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で、佐藤健さんとのW主演映画『はたらく細胞』が地上波で初放映されることになっていたのです」（芸能記者）だが発表後、視聴者からは心配の声があがっていた。2024年4月のスキャンダル以降、CM降板が相次ぎ、大河ドラマ『豊臣兄弟！』も