約2年の活動休止を経て昨年8月6日に活動を再開したCHiCO with HoneyWorks（以下、チコハニ）が、再始動後初の東名阪Zeppツアーを開催。チコハニ第二章の始まりという意味を込め、2018年の初ツアーのタイトルをもじって『HELLO!!』と付けられたツアーだ。18日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で行われたファイナルでは、本編最後にCHiCOが叫んだ「みんな、ただいま！」の声に、会場を埋め尽くすファンの大歓声が応え、チコハニの帰