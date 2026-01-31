『みんな、ただいま！』CHiCO with HoneyWorks再始動ツアーファイナル・レポート
約2年の活動休止を経て昨年8月6日に活動を再開したCHiCO with HoneyWorks（以下、チコハニ）が、再始動後初の東名阪Zeppツアーを開催。チコハニ第二章の始まりという意味を込め、2018年の初ツアーのタイトルをもじって『HELLO!!』と付けられたツアーだ。18日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で行われたファイナルでは、本編最後にCHiCOが叫んだ「みんな、ただいま！」の声に、会場を埋め尽くすファンの大歓声が応え、チコハニの帰還をお祝いした。
ライブの1曲目を飾ったのは、チコハニの始まりの歌である「世界は恋に落ちている」。それにチコハニの代名詞「プライド革命」が続き、チコハニとの思い出が走馬灯のように一気に駆け巡る冒頭となった。ステージに凜と立つCHiCOは真っ白な衣装で、客席に広がるペンライトの赤い光に実によく映える。バンド陣も気合いたっぷりで、「全員声出せ〜！」とベースのHiroki169。「スタッフの気合いもすごくて、ステージを演出するスモークの量もいつもの倍」と話すCHiCOも、うれしそうな表情を見せた。
インタビューで「CHiCO with HoneyWorksとしてデビューして、10年やってきた今だからこそ歌える曲」と話していた「人生のオーケストラ」では、観客がコーラスを大合唱。最後の〈味わえ〉をロングトーンで力強く響かせた。そして再始動1発目のシングルの1曲「くすぐったい。」では、ポップなリズムに乗せて手振りを交えながら歌い、指でハートを作って客席に愛を送った。
MCでは、この日ライブ初参戦の観客が多かったことから、「（コールが）ズレようが間違えようが、恥ずかしがったら負けだから！」とライブの楽しみ方を伝授。このツアーで初お披露目となった「ラブホイッスル Alert！」では〈トゥトゥトゥルットゥ〉を一緒に歌い、「ラブホイッスル」では観客がホイッスルを吹いて〈ピッピッピー〉と息を合わせ、客席を見渡しながら「よくできました！」とCHiCO先生。バンド陣もステージ最前に出て客席を煽り、キーボードの宇都圭輝とギターの中西が背中合わせになって体で大きなハートを作って魅せた。
バラードコーナーでは、東京に雪が降ったエピソードを交えながら、雪の情景を歌詞に落とし込んだ2曲を披露。「ツノルキモチ」では切ない思いを、力強くエモーショナルに歌い上げたCHiCO。雪がシンシンと降るようなビートの「ユキドケ」では、身振り手振りを交えながら歌い、会場を温かな空気感で包み込んだ。
この日の見どころのひとつとなったのは、ゲストにHoneyWorksのGomを迎えた2曲。CHiCOの「せーの！」の合図で「Gomさ〜ん！」と呼び込んで届けたのは、この日のために書き下ろされた「STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）」と「イノコリ先生」だ。再始動はHoneyWorksにとっても念願だった活動で、「呼んでいただいたのだから、手土産のひとつでもないとと思って」とGom。CHiCOと向かい合って歌うなどパワフルに歌声を交わし、「めっちゃ気持ちいい！」とひとこと。また、「サブスク再生数やコメント、ライブの歓声、みんなのすべての声が原動力になっている。〈大丈夫〉って（「STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）」）の歌詞に出てくるけど、みんなのアクションが心の支えになって、”大丈夫”って言ってくれている気持ちになった。俺たちができることは、楽曲で”大丈夫だよ”って言うこと。”ここに来てくれたみんなに幸せになれよ！”って言いたかった」と、楽曲制作の経緯を説明。「一緒に歌ってくれてありがとうございます！」と気持ちを伝えたCHiCOも、「再始動一発目は絶対Gomさんにと決めていた」とコメントした。そしてコール＆レスポンス満載の「イノコリ先生」では、〈ハーイハイハイハーイハイ〉と観客のコールが会場に鳴り響いた。〈Gomさんの事好きですかー？〉など歌詞を変えて歌ったCHiCO。Gomもこぶしを振り上げながら「もっともっと！」と客席を盛り上げた。
ライブ終盤は、アッパーな盛り上げ曲で一気呵成。「行くぞ東京！」の合図で、掛け声とクラップが響いた「アイのシナリオ」。「戦場の華」ではバラの映像をバックに、パワフルなボーカルで会場を圧倒した。MCでは、楽しいことやうれしいこともたくさんあったが「泣きたくなる瞬間もあった」とソロ活動の葛藤を振り返り、「でもチコハニを待っていてくれるファンのみんながいたから、こうしてステージで歌い続けることができている。いつもありがとう」と深くお辞儀。「再始動にあたり協力してくださった多くの方からのバトンを受け取り、みんなからの”おかえり”を受け取って、これからのCHiCO with HoneyWorksはみんなに恩返しをしていきます」と力強く決意表明した。
「チコハニとみんななら、どこへだって飛んで行けるんだ。チコハニとみんなの未来をつなげる”私たちの歌”。もっと高みを目指していこうぜ！」と、みんなと自分を鼓舞するように歌った「決戦スピリット」。観客の大合唱を目を閉じて全身に浴び、「サイコーだ！」とうれしそうな表情を見せた。そして「活動休止したその日から、帰ってきたら絶対歌おうと思っていた曲がある」と語り、本編ラストに披露したのは「今日もサクラ舞う暁に」。圧倒的な演奏、この日最大レベルの観客の掛け声と〈Wow Wow〉と歌うコーラスの声、そしてパワフルなCHiCOの声がひとつになった瞬間。「みんな、ただいま！」と叫び、まだ見ぬ未来に向かってジャンプした。
アンコールでは、初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』のリリースや、夏に全国ツアーを開催することが発表されたほか、バンドメンバーが各々持ちネタを披露しながら「また青春の続きを楽しもう」（中西）などとコメント。お立ち台のパネルが剥がれてしまうというアクシデントもあったが、それもこのライブにかけたチコハニの意気込みと熱量の表れだったろう。「またみんなと会えて幸せ。私が帰ってくるホームはここです。ありがと！」（CHiCO）。最後に「ホーリーフラッグ」をみんなで歌い、またこの夏、チコハニの旗のもとで再会することを誓い合った。
