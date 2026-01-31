俳優の福田拓也（25）が31日、自身のXを更新し、この日をもって所属事務所を退所し、俳優を引退することを報告した。「いつも応援してくださっている皆さまへ 突然のご報告となりますが、 福田拓也は2026年1月31日をもちまして株式会社キャストコーポレーションを退所し、俳優業を引退する決断をいたしました」と報告した。「これまで関わってくださったすべての方、そして応援してくださった皆さまのおかげで、俳優として