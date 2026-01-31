【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ロサンゼルス・タイムズは３０日、大ヒット映画「ホーム・アローン」の母親役で知られる女優キャサリン・オハラさんが、米ロサンゼルスの自宅で短い闘病の末に死去したと報じた。７１歳だった。オハラさんはカナダ出身。１９９１年に日本でも公開された「ホーム・アローン」では、マコーレー・カルキンさんが演じた少年ケビンの母親役として世界的に有名となった。近年もネットフリックスで配信