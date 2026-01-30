元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）が、30日までに自身のYouTubeを更新。第51回衆議院選挙（27日公示、2月8日投開票）への出馬要請があったことを打ち明けた。【動画】東国原英夫、衆院選への出馬オファーあった党名まで告白東国原氏は「これ言っていいのかな」と切り出しながらも「原口一博さんとメールでやり取りをしていて。原口さんが、減税日本・ゆうこく連合を立ち上げる前くらいからやり取りをし