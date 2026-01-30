米ピープル誌は1月27日（現地時間）、デビッドとビクトリアの夫妻が、息子のブルックリン、そして彼の妻であるニコラ・ペルツ・ベッカムとの間で抱えている葛藤が公開の戦争へと発展したとし、内部関係者たちの話しを報じた。ブルックリンは、英国のサッカー界のスターであるデビッドと、世界的ガールズグループ「スパイス・ガールズ」のメンバーであるビクトリアの間に生まれ、成長の過程を通じて常に注目を浴びて育った。しかし