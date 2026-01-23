サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカム（50）が、先日の長男ブルックリン（26）による絶縁宣言の声明後初めて公の場に姿を現し、「子供は間違いを犯すもの」とコメントした。ブルックリンが「ベッカム」というブランドを最優先する家族とは「和解したくない」という投稿をSNSにして間もなく受けたCNBCの金融番組「Squawk Box」インタビューで父デビッドは、SNSの使用について語り、自分の子供たちも間違