JR東日本によりますと、東京・上野駅で起きた停電の影響で、現在、JR常磐線の上野駅-土浦駅間、常磐線快速の品川駅-取手駅間の上下線でそれぞれ運転を見合わせているということです。現在、運転再開の見込みは立っていません。一方、一時運転を見合わせていた高崎線の東京駅-高崎駅間、宇都宮線の東京駅-宇都宮駅間の上下線は午前8時すぎに運転を再開したということです。JRは2週間前の金曜日（今月16日）にも山手線や京浜東北線な