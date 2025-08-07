夏が近づき、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は、旅行先として人気上昇中のベトナムの味を都内で楽しめる店を調査。当地出身シェフによる本場感満載の料理、新たな魅力に開眼するアレンジ系に注目です。蒲田の地下に潜む本物のベトナムで異国情緒を味わう！『THI THI（ティティ）』＠蒲田ベトナム料理ならここ一択。と蒲田に引っ越してきたお客さんもいるほどだ。何