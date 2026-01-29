1月29日放送のTBS系『THE TIME,』に、“あのちゃん”ことあのがVTR出演。自身が執筆した哲学書「哲学なんていらない哲学」について語った。【関連】あのちゃん、自身の声をプラスに感じられるようになったきっかけとは？「嬉しくて」番組インタビューの中で、哲学書を出版した経緯を聞かれたあのは、「本書きたいみたいなのはなかったんですけど、いつか書くなら哲学書がいいなっていうのはずっとやんわり思ってて」と切り出した。