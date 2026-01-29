弾道ミサイルでも巡航ミサイルでもない「第3の刺客」2026年1月26日、インドのニューデリーで開催された第77回共和国記念日のパレードにおいて、同国が独自開発した新型の長射程対艦ミサイル「LR-AShM（Long Range Anti-Ship Missile）」が初めて公の場に姿を現しました。陸上発射型の機動展開システムとして登場したこのミサイルは、インド海軍の沿岸防衛能力を大幅に向上させる「期待の装備」として注目されています。【写真】