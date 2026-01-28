金建希被告【ソウル共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）からブランド品を不正に受け取ったとして、あっせん収財などの罪に問われた尹錫悦前大統領の妻、金建希被告（53）に対し、ソウル中央地裁は28日、懲役1年8月、追徴金1281万5千ウォン（約137万円）の判決を言い渡した。求刑は懲役15年と罰金20億ウォン、追徴金約9億5千万ウォンだった。起訴内容の大半が無罪となった。捜査した特別検察官は控訴する考えを示した。判