丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、2月4日(水)11:00より、期間限定で「天然漬けブリ丼」を販売する。脂が乗った天然の国産ブリを、鰹や昆布の出汁と醤油を使用した特製ダレに漬け込み、ごはんの上に盛り付けた商品で、445店舗で販売予定(1月28日時点)。【画像を見る】「天然漬けブリ丼」の画像を見る「天然漬けブリ丼」は、濃厚な身の旨みと、とろけるような脂の甘みが特徴の天然国産ブリを使用。特製ダレに漬け込むこと