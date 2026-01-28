ハリー･ポッターの世界観をイメージしたプチケーキと焼菓子が期間･数量限定で再登場!【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、ワーナーブラザース･ディスカバリー グローバル･コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、ハリー･ポッターの魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子を、2026年1月30日から全国の店舗で販売する。

【すべての画像はこちら】ハリー･ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックスや「ホグワーツ魔法魔術学校」の寮をデザインしたスイーツ缶など

ラインアップは、「ハリー･ポッター」の世界を9種のプチケーキにデザインした「ハリー･ポッターと賢者の石 コレクション(9個入)」と、焼菓子ギフト「ヘドウィグ スイーツギフト(10個入)」「ハリー･ポッター スイーツ缶(12個入)」。2025年11月の発売時に好評だった3品を、期間･数量限定で再販売する。

【ネット予約期間】

予約受付期間:1月28日〜2月10日

お渡し可能期間:2月2日〜2月15日

※ネット予約対象商品は「ハリー･ポッターと賢者の石 コレクション(9個入)」のみ。

【店頭受付】

受付中

※終了日は店舗により異なる。

◆「ハリー･ポッターと賢者の石 コレクション(9個入)」

ファンタジー･アドベンチャー『ハリー･ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現。物語に登場する人物やアイテムをイメージした、彩りも味わいも豊かなプチケーキ全9種をセットにした。ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「ハリー･ポッターと賢者の石 ケーキ解説書」リーフレットも同梱している。

【詰め合わせ内容】

グリフィンドール:いちごホイップクリームのグラサージュケーキ

ハリー･ポッター:グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト

スリザリン:りんごホイップクリームのグラサージュケーキ

ヘドウィグ:ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ

組分け帽子:紫芋あんのモンブランタルト

金のスニッチ:レモンホイップクリームのタルト

ハッフルパフ:キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ

賢者の石:ピーチゼリー

レイブンクロー:ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ

【価格】

3,300円(税込3,564円)

【販売期間】

1月30日〜2月15日頃

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県では取り扱わない。

ハリー･ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックス。「バースデーケーキ」や「バーティー･ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートした。

【価格】

1,000円(税込1,080円)

【販売期間】

1月30日〜2月下旬頃

※福井県･京都府･鳥取県では取り扱わない。

ハリー･ポッターが通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートした。

【価格】

1,500円(税込1,620円)

【販売期間】

1月30日〜2月下旬頃

※福井県･京都府･鳥取県では取り扱わない。

【コピーライト表記】

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)

