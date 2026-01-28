食欲が出ない日や、疲れが残る夜に。とろりとしたかぶのスープにささ身を合わせた、胃腸思いの一杯。しょうがの温もりが血のめぐりを促し、弱った胃をそっと支えてくれます。ささ身のゆで汁を使うから、だしいらずでも滋味深く、ひと息つける味わいです。『ささ身とかぶのとろみスープ』のレシピ材料（2人分）鶏ささ身……3本（約150g） かぶ……2個（約160g） かぶの葉……1個分（約80g） しょうがのすりおろし……1かけ分 酒……