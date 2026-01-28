ささ身のゆで汁で、出汁いらず！胃腸に優しい薬膳『ささ身とかぶのとろみスープ』

食欲が出ない日や、疲れが残る夜に。とろりとしたかぶのスープにささ身を合わせた、胃腸思いの一杯。

しょうがの温もりが血のめぐりを促し、弱った胃をそっと支えてくれます。ささ身のゆで汁を使うから、だしいらずでも滋味深く、ひと息つける味わいです。

『ささ身とかぶのとろみスープ』のレシピ

材料（2人分）

鶏ささ身……3本（約150g）

かぶ……2個（約160g）

かぶの葉……1個分（約80g）

しょうがのすりおろし……1かけ分

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……小さじ2

水……小さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

かぶはよく洗い、皮つきのまますりおろす。かぶの葉は幅1cmに切る。ささ身は筋を取る。鍋に1と1/2カップの湯を沸かし、酒、塩を加えて弱火にし、ささ身を加えて2分30秒ほどゆでる。火を止めてふたをし、そのまま5分おく。〈水溶き片栗粉〉 の材料は混ぜる。

（2）煮る

（1）のささ身を取り出し、食べやすく裂く。鍋に残ったゆで汁にすりおろしたかぶ、しょうがを加えて中火にかける。煮立ったらアクを取り、しょうゆを加えてふたをし、弱めの中火で5分ほど煮る。

（3）とろみをつける

かぶの葉を加え、ささ身を戻し入れてさっと煮る。水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加え、とろみをつける。

食欲がない日も、これならすっと体に入る。気張らず作れてきちんといたわれる、覚えておきたい一杯です。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）