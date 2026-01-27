中国のIT大手・Alibaba(阿里巴巴)の開発するオープンソース大規模言語モデル「Qwen」シリーズに、新しくフラッグシップ推論モデル「Qwen3-Max-Thinking」が加わりました。Pushing Qwen3-Max-Thinking Beyond its Limitshttps://qwen.ai/blog?id=qwen3-max-thinkingQwenチームによると、「Qwen3-Max-Thinking」はモデルパラメーターを拡張し、強化学習のために大量の計算リソースを活用することで、事実に基づく知識や複雑な推論、