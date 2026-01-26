¢£¤Õ¤¿¤ê¤ÇTravis Japan¥Ýー¥º¤âÈäÏª ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æÎ®À±¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～② ¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëWEST.Æ£°æÎ®À±¤ÈTravis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëWEST.¤Î³Ú¶Ê¡Ö°¦¼¹¡Ê¤¢¤¤¤·¤å¤¦¡Ë¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ ¶Ê¤¬¤«